«Дети спят на полу по всему аэропорту»: сотни людей застряли в Шереметьево из-за снежного коллапса

Московский аэропорт Шереметьево столкнулся с полномасштабным коллапсом из-за рекордного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис». Десятки рейсов задержаны или отменены, пассажиры провели ночь в терминале, спали на полу, а выдача багажа растянулась на 5–7 часов из-за сбоев в работе лент. Ограничения на полеты сняли к полудню 10 января, однако многие рейсы продолжают задерживаться.

Рекордный снегопад, вызванный циклоном «Фрэнсис», привел к коллапсу в московском аэропорту Шереметьево : задержаны десятки рейсов, выдача багажа растянулась более чем на 5 часов, а пассажирам пришлось спать на полу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным каналов, целый ряд рейсов задержали на несколько часов, многие из них отменили. Источник Baza рассказал, что с вечера 9 января в Шереметьево скопилось большое количество самолетов. Прибывшие борта подолгу оставались на ВПП в ожидании трапов и автобусов, пассажиров часами не выпускали из салона самолетов.

Также возникли серьезные сбои с выдачей багажа. Несколько багажных лент вышли из строя, чемоданы приходилось ждать по 6–7 часов, иногда их направляли на разные ленты без каких-либо объявлений.

«Часть пассажиров уехала домой без чемоданов, пункт поиска багажа усилили бойцами Росгвардии. Под утро по терминалу спали дети и взрослые — на туристических ковриках, куртках и скамейках, кто-то устроился в магазинах. Табло с выдачей багажа застыло и не обновляется», — сообщает Baza.

Заперты в аэропорту

Пассажиры рейса SU220 из Шереметьево в Гуанчжоу, который должен был вылететь еще 9 января в 19:20 рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что их не выпускают из аэропорта .

По словам очевидцев, время вылета переносилось пять раз. Около полуночи пассажиров повезли на автобусе к самолету, однако затем вернули в терминал. После обновлений по рейсу не было до 9 утра, а затем вылет перенесли на 19:50 10 января. Очевидцы рассказали, что им отказали в предоставлении гостиницы или трансфера, а также угрожают аннулированием билетов при попытке покинуть Шереметьево.

«Фактически людей принуждают находиться в аэропорту сутки, угрожая финансовыми санкциями», — приводит канал слова пассажиров.

Обстановка внутри

Пассажиры рейса Москва-Владивосток рассказали, что внутри Шереметьево практически все пространство занято спящими людьми.

«Наш рейс ... с вылетом по расписанию в 20:30 задерживают более чем на 15 часов. Время вылета последовательно переносили: 22:30, 03:30, 08:00, 12:00. Изначально сказали, что задержка из-за подготовки самолета. Несмотря на массовые задержки, пассажирам не объявляли по громкой связи о питании, ваучеры не выдавали. Потом можно было купить еду один раз по посадочному билету — и все, вода не предоставляется», — приводит «Осторожно, новости» свидетельства очевидцев.

В тоже время пассажиры рейса Казань — Астана сообщили, что их вылет в Казахстан переносят с вечера 9 января.

«Дети спят на полу по всему аэропорту», — говорят пассажиры.

Очевидцы подтвердили «Осторожно, новости» фактическую остановку выдачи багажа, об этом рассказали пассажиры рейса SU1611, также прибывшего в Шереметьево вечером 9 января.

«К 06:40 не было ни багажа, ни информации о том, когда его выгрузят. В период с 2 до 4 утра казалось, что персонала в аэропорту нет: больше половины лент не работали, а те, которые работали, крутились пустыми. Самое неприятное — складывается впечатление, будто у руководства аэропорта нет никакого плана действий», — рассказали они.

К полудню 10 января в Шереметьево сообщили, что ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняты.

«По факту на 11:00 мск обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Несмотря на это, одна из пассажирок, ожидающая рейса на Пхукет, рассказала «Газете.Ru», что вылет задерживается уже более чем на 12 часов .

«Каждые три-четыре часа рейс переносят, а потом снова переносят. Когда мы все-таки вылетим, не знаем — на стойке информации не знают. Вчера предложили отель в час ночи, но сказали: до двух ночи мы вас будем собирать, в три ночи будем в отеле, а в четыре утра из него нужно уезжать, потому как вылет в шесть утра. В итоге люди прокатились в отель на час, но сейчас все пассажиры все еще в аэропорту. Все лежат, сидят на полу. Много рейсов задержано», — рассказала Татьяна.

Коллапс в столичном аэропорту произошел из-за рекордного снегопада: на Москву и область обрушился южный циклон «Фрэнсис». За сутки в столице выпало 42% от январской нормы осадков. В центре погоды «Фобос» сообщили, что это рекорд за последние 50 лет наблюдений.