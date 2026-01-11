Россиянам рассказали, чем вреден ежедневный список дел

Привычный ежедневный список дел может не повышать продуктивность, а наоборот — мешать ей и усиливать стресс, сказал «Газете.Ru» карьерный эксперт центра Профессии будущего Святослав Семеренко.

«Такой инструмент работает только при осознанном подходе, иначе он превращается в источник давления и самообмана. Списки дел часто создают иллюзию занятости: человек закрывает много мелких задач, получает ощущение результата, но ключевые и стратегически важные проекты при этом могут так и не сдвинуться с места. Кроме того, длинный и нереалистичный список становится постоянным визуальным напоминанием о невыполненном, формируя чувство вины и усталости даже после напряженного рабочего дня», — отметил Семеренко.

По его словам, еще одна проблема — смешение срочных, но малозначимых задач с действительно важными, но несрочными, из-за чего человек может годами оставаться в рутине и не приближаться к своим целям. Жесткая структура списка также снижает гибкость и делает любые отклонения от плана похожими на провал, предупредил Семеренко.

Он отметил, что полностью отказываться от планирования не нужно, однако его стоит менять. Семеренко посоветовал начинать день с выбора не более трех ключевых задач, напрямую связанных с главными целями, регулярно пересматривать список и без сожаления убирать или переносить второстепенные дела, а также разделять оперативные вопросы и стратегические проекты, чтобы не смешивать контексты.

По словам эксперта, осознанный подход позволяет сохранить все практические преимущества списков, минимизировав негативное психологическое воздействие.

«Вы начинаете управлять вниманием и временем более эффективно, фокусируясь только на том, что приносит реальную ценность», — резюмировал Святослав Семеренко.

Ранее сообщалось, что почти 50% россиян к концу 2025 года испытывают симптомы выгорания.