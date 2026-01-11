Одной области Украины предрекли новую проблему вслед за блэкаутом

Отсутствие электроснабжение в некоторых районах Запорожской области создало проблемы с подачей воды. Об этом в Telegram-канале написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Водоснабжение постепенно восстанавливается. Держим ситуацию под контролем», — написал он.

По словам Федорова, специалисты уже осуществляют работу на местах.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе оказалась повреждена критическая инфраструктура. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Позже Кличко призвал жителей покинуть город, если есть такая возможность, так как половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тысяч — в настоящее время остаются без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.