Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Одной области Украины предрекли новую проблему вслед за блэкаутом

Федоров: в Запорожье отсутствие электричества сулит проблемы с подачей воды
Shutterstock/Creative Cat Studio

Отсутствие электроснабжение в некоторых районах Запорожской области создало проблемы с подачей воды. Об этом в Telegram-канале написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Водоснабжение постепенно восстанавливается. Держим ситуацию под контролем», — написал он.

По словам Федорова, специалисты уже осуществляют работу на местах.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе оказалась повреждена критическая инфраструктура. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Позже Кличко призвал жителей покинуть город, если есть такая возможность, так как половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тысяч — в настоящее время остаются без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592837_rnd_2",
    "video_id": "record::662abd7a-6fdd-4ccd-a6d1-af35f9575847"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+