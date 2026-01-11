Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Министр обороны Британии изъявил желание «похитить» Путина

Глава МО Британии Хили признался, что хотел бы похитить Путина
Thomas Krych/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил», Хили сообщил, что речь идет о российском лидере Владимире Путине.

Он заявил, что хотел бы «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

До этого американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США не будут проводить операцию по захвату президента РФ Владимира Путина. Трамп добавил, что у него всегда были хорошие отношения с российским президентом.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление республикой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее министр обороны Британии обратился к Трампу по поводу Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592573_rnd_2",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+