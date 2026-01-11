Министр обороны Британии изъявил желание «похитить» Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил», Хили сообщил, что речь идет о российском лидере Владимире Путине.

Он заявил, что хотел бы «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

До этого американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США не будут проводить операцию по захвату президента РФ Владимира Путина. Трамп добавил, что у него всегда были хорошие отношения с российским президентом.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление республикой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее министр обороны Британии обратился к Трампу по поводу Путина.