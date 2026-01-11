Размер шрифта
Губернатор сообщил о погибших и пострадавших при атаке беспилотников в Воронеже

Губернатор Гусев: в Воронеже после атаки беспилотников умерла женщина
Телеграм-канал «SHOT»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что Воронеж подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников с начала СВО.

По его словам, удар пришелся преимущественно по гражданским объектам. Глава региона рассказал, что в ночь после атаки в реанимации скончалась молодая женщина, получившая тяжелые ранения в результате падения обломков БПЛА на частный дом. Медики провели операцию и боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Гусев выразил соболезнования родным и близким погибшей от имени правительства области.

Он также уточнил, что в больнице остается одна женщина с ранением брюшной полости, перенесшая операцию. Еще двоим пострадавшим — мужчине и женщине — оказали медицинскую помощь, после чего их отпустили на амбулаторное лечение.

По данным губернатора, сотрудники мэрии и экстренных служб продолжают работу на поврежденных объектах. В результате атаки пострадали более десяти многоквартирных домов, включая одно нежилое здание, столько же частных домов, гимназия и несколько административных сооружений. Власти намерены провести восстановительные работы в максимально короткие сроки.

Гусев призвал жителей региона соблюдать меры безопасности при сигналах об угрозе атаки беспилотников, быть внимательными и держаться подальше от окон, подчеркнув, что удары наносятся по гражданской инфраструктуре.

Украинские беспилотники атаковали Воронеж 10 января. Пострадали три жилых дома.

До этого Гусев сообщил жителям Воронежа о запрете делиться в интернете фото и видео с последствиями работы ПВО. А также губернатор призвал граждан не трогать обломки летательных аппаратов.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал о последствиях атаки на Бердянск.

