Сын Мадуро одной фразой оценил состояние похищенного американцами отца

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был похищен в ходе операции США и сейчас находится под стражей в Вашингтоне, «хорошо держится». Об этом заявил его сын Николас Мадуро Герра на съезде Единой социалистической партии Венесуэлы.

«Адвокаты нас заверили, что он хорошо держится», — заявил Мадуро Герра.

Он сообщил, что похищенный президент Венесуэлы передал послание, в котором рассказал, что с ним все в порядке и он чувствует себя хорошо. Кроме того, политик призвал своих сторонников «не грустить».

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам он отказался признавать вину и назвал себя военнопленным.

Ранее в США оценили вероятность помилования Мадуро.