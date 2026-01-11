Опытный походник Кулеш рассказал свою версию исчезновения Усольцевых

Кулеш: Усольцевы, вероятно, заблудились и замерзли во время похода

Семья Усольцевых, пропавшая в прошлом году, могла выбрать неправильное направление во время похода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат и опытный походник Алексей Кулеш, который хорошо знает эту территорию.

Он подчеркнул, что эта местность является сложной для походов: на некоторых участках достаточно скользко и много расщелин. Помимо этого, отсутствуют ориентиры. Кулеш предположил, что Усольцевы могли заблудиться и замерзнуть из-за резкого похолодания.

«Я думаю, они не нашли тропу, по которой они пришли, и начали блуждать», – предположил депутат.

Он отверг версию о том, что члены семьи могли уйти на дно местной реки. По его словам, идти до водоема от того места, где пропала семья, далеко.

Усольцевы пропали во время похода, в который они отправились 28 сентября. После того как семья перестала выходить на связь, были организованы масштабные поиски, однако отыскать пропавших до сих пор не смогли.

Ранее следователи не смогли допросить сына и бывшую жену пропавшего в тайге Усольцева.