Володин поинтересовался у россиян мнением о тестировании будущих родителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в MAX опрос, посвященный отношению россиян к введению генетического теста для будущих родителей.

В публикации спикер нижней палаты парламента предложил подписчикам оценить инициативу и выбрать один из трех вариантов ответа: поддерживают ли они такую меру, не поддерживают или относятся к ней нейтрально. По текущим результатам лидирует вариант «поддерживаю».

Володин пояснил, что генетическое тестирование планируется включить в систему обязательного медицинского страхования, благодаря чему граждане смогут проходить его бесплатно. По мнению врачей, такой скрининг позволит еще на этапе планирования беременности оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка.

Правительство РФ намерено в 2026 году запустить программы молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей. Это предусмотрено планом мероприятий по реализации стратегии семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года.

Ответственным за выполнение задачи назначено министерство здравоохранения РФ. Ведомству поручили в течение текущего года подготовить предложения по поэтапному расширению программы неонатального скрининга.

