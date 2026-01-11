Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Володин поинтересовался у россиян мнением о тестировании будущих родителей

Володин запустил опрос о генетическом тесте для будущих родителей
Максим Захаров/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в MAX опрос, посвященный отношению россиян к введению генетического теста для будущих родителей.

В публикации спикер нижней палаты парламента предложил подписчикам оценить инициативу и выбрать один из трех вариантов ответа: поддерживают ли они такую меру, не поддерживают или относятся к ней нейтрально. По текущим результатам лидирует вариант «поддерживаю».

Володин пояснил, что генетическое тестирование планируется включить в систему обязательного медицинского страхования, благодаря чему граждане смогут проходить его бесплатно. По мнению врачей, такой скрининг позволит еще на этапе планирования беременности оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка.

Правительство РФ намерено в 2026 году запустить программы молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей. Это предусмотрено планом мероприятий по реализации стратегии семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года.

Ответственным за выполнение задачи назначено министерство здравоохранения РФ. Ведомству поручили в течение текущего года подготовить предложения по поэтапному расширению программы неонатального скрининга.

Ранее россияне назвали главную крупную потребность 2025 года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592855_rnd_8",
    "video_id": "record::aae3a2b9-ac82-4c13-8036-1fbbbb4bdced"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+