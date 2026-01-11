«Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который создали для привлечения наемников, расформировали 31 декабря 2025 года, личный состав переведен в штурмовые подразделения. Об этом сообщает MilitaryLand.

«Четыре подразделения иностранного легиона были распределены в другие военные структуры Украины, что вызвало недовольство», — говорится в материале.

Уточняется, что в состав 475-го штурмового полка ВСУ перешли военные 1-го и 3-го легионов, а наемников 2-го и 4-го легионов перевели в 475-й полк украинских штурмовиков и 157-е подразделение. После того, как военнослужащие подали жалобу о пересмотре реорганизации, с должности отстранили командира 2-го легиона и отправили выполнять задания в отдаленный регион Украины.

До этого ТАСС сообщал, что наемники ВСУ устроили бунт после перевода в штурмовые части. По данным агентства, ранее иностранные военнослужащие получали высокое денежное довольствие за службу в тыловых районах, однако теперь их жизни оказываются под прямой угрозой. Особое недовольство наемников вызывает невозможность разорвать контракт с ВСУ. Обращения в посольства своих стран, как сообщается, не приносят результата.

Ранее российские бойцы обнаружили грузинских наемников на Константиновском направлении.