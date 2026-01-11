Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Стало известно о расформировании «иностранного легиона» ВСУ

MilitaryLand: иностранных наемников ВСУ перевели в штурмовики
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

«Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который создали для привлечения наемников, расформировали 31 декабря 2025 года, личный состав переведен в штурмовые подразделения. Об этом сообщает MilitaryLand.

«Четыре подразделения иностранного легиона были распределены в другие военные структуры Украины, что вызвало недовольство», — говорится в материале.

Уточняется, что в состав 475-го штурмового полка ВСУ перешли военные 1-го и 3-го легионов, а наемников 2-го и 4-го легионов перевели в 475-й полк украинских штурмовиков и 157-е подразделение. После того, как военнослужащие подали жалобу о пересмотре реорганизации, с должности отстранили командира 2-го легиона и отправили выполнять задания в отдаленный регион Украины.

До этого ТАСС сообщал, что наемники ВСУ устроили бунт после перевода в штурмовые части. По данным агентства, ранее иностранные военнослужащие получали высокое денежное довольствие за службу в тыловых районах, однако теперь их жизни оказываются под прямой угрозой. Особое недовольство наемников вызывает невозможность разорвать контракт с ВСУ. Обращения в посольства своих стран, как сообщается, не приносят результата.

Ранее российские бойцы обнаружили грузинских наемников на Константиновском направлении.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592609_rnd_5",
    "video_id": "record::41a910f6-c773-4fd9-aa0a-47f13e054f51"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+