Новости. Общество

В Госдуме предложили ввести стандарты для семейных номеров в отелях

Депутат Школкина призвала обязать отели иметь номера для семей с детьми
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Требования к гостиницам, санаториям и базам отдыха могут закрепить в национальном стандарте по семейному туризму. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

По ее словам, документ должен охватывать всю туристическую инфраструктуру. Для средств размещения предполагается установить обязательные нормы — от наличия семейных номеров до оборудования детских площадок и организации анимационных программ. В частности, туристические объекты должны будут предусматривать номера для размещения семей с детьми.

Школкина также подчеркнула, что требования должны затронуть и дорожную инфраструктуру. Речь идет, в том числе, о размещении детских игровых зон в местах придорожного сервиса и организации горячего питания для детей.

Депутат отметила, что стандарт должен быть не формальным, а представлять собой полноценный свод правил, направленный на повышение комфорта и безопасности отдыха для семей с детьми.

Сейчас Роскачество занимается разработкой национального стандарта, ориентированного на потребности семейных путешественников.

Ранее в России спрос на горнолыжные курорты вырос почти в два раза.
 
