Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Группировка «Запад» уничтожила пикап и два робота ВСУ под Купянском

МО РФ: российские силы уничтожили пикап ВСУ на Купянском направлении
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Запад» уничтожили пикап вооруженных сил Украины (ВСУ) и два наземных робототехнических комплекса на Купянском направлении Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Военнослужащие подразделений беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Запад» срывают все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз формированиям ВСУ боеприпасов и материальных средств в Купянском районе в Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что на кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов и уничтожение наземных робототехнических комплексов, а также пикапа боевиков ВСУ в районе села Благодатовка Харьковской области.

В Минобороны ранее сообщили, что операторы дронов группировки «Запад» с начала 2026 года уничтожили до 70 единиц техники ВСУ в Купянском районе Харьковской области. В частности, ВСУ потеряли два танка (Т-72 и Т-64), две буксируемые пушки 2А36 «Гиацинт-Б», колесную самоходную гаубицу 2С22 «Богдана», самоходную артиллерийскую установку 2С1«Гвоздика», пушку-гаубицу Д-20, семь минометов, две станции радиоэлектронной борьбы Kvertus и «Буковель», восемь боевых бронированных машин (четыре «Козак», три американских Humvee и одну канадускую Senator), 24 пикапа, 13 наземных робототехнических комплексов, шесть автомобилей и два квадроцикла.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области расформировали батальон иностранного легиона ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592879_rnd_5",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+