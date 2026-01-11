Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Татарстане мошенники убедили пациента удалить 17 зубов из-за «инфекции»

В Набережных Челнах стоматологи удалили мужчине здоровые зубы
Илья Наймушин/РИА Новости

Водитель автобуса из Набережных Челнов пострадал из-за обмана в стоматологической клинике. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, представители учреждения связались с 39-летним Андреем прошлым летом. В честь открытия клиники ему предложили бесплатный рентген и консультацию.

Во время визита врач заявил, что весь рот поражен гниением, поэтому ему нужно удалить зубы и ставить импланты. Соответствующие процедуры обошлись пациенту в 700 тысяч рублей. Чтобы покрыть эту сумму, Андрей взял кредит.

«В глубине души я подозревал неладное, но они не дали опомниться. Давление было таким интенсивным, что я подписал договор и сразу сел в кресло для удаления», – рассказал мужчина.

Во время первых двух визитов ему удалили 17 зубов и поставили четыре импланта, но на следующий день заявили, что не смогут продолжить из-за обострившейся инфекции. Андрей потребовал деньги, но ему отказали.

Специалисты из других клиник не берутся за этого пациента. Тем временем из-за отсутствия зубов у него впали губы, мужчина вынужден питаться едой в форме пюре. Помимо этого, у него ухудшилось состояние здоровья.

«Мне нужно минимум 12 имплантов, чтобы хоть как-то начать нормально питаться. На это уйдет около двух миллионов рублей. Где мне их взять?», – рассказал Андрей.

Мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что от действий «стоматологов» пострадали более 40 человек, которых обманули на 50 миллионов рублей.

Ранее россияне рассказали, сколько потратили на лечение зубов в 2025 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592903_rnd_2",
    "video_id": "record::f90f3261-933c-4a56-8c9c-2c9ae0693db9"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+