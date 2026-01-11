В Татарстане мошенники убедили пациента удалить 17 зубов из-за «инфекции»

Водитель автобуса из Набережных Челнов пострадал из-за обмана в стоматологической клинике. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, представители учреждения связались с 39-летним Андреем прошлым летом. В честь открытия клиники ему предложили бесплатный рентген и консультацию.

Во время визита врач заявил, что весь рот поражен гниением, поэтому ему нужно удалить зубы и ставить импланты. Соответствующие процедуры обошлись пациенту в 700 тысяч рублей. Чтобы покрыть эту сумму, Андрей взял кредит.

«В глубине души я подозревал неладное, но они не дали опомниться. Давление было таким интенсивным, что я подписал договор и сразу сел в кресло для удаления», – рассказал мужчина.

Во время первых двух визитов ему удалили 17 зубов и поставили четыре импланта, но на следующий день заявили, что не смогут продолжить из-за обострившейся инфекции. Андрей потребовал деньги, но ему отказали.

Специалисты из других клиник не берутся за этого пациента. Тем временем из-за отсутствия зубов у него впали губы, мужчина вынужден питаться едой в форме пюре. Помимо этого, у него ухудшилось состояние здоровья.

«Мне нужно минимум 12 имплантов, чтобы хоть как-то начать нормально питаться. На это уйдет около двух миллионов рублей. Где мне их взять?», – рассказал Андрей.

Мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что от действий «стоматологов» пострадали более 40 человек, которых обманули на 50 миллионов рублей.

