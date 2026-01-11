Размер шрифта
В Совфеде иронично отреагировали на разрабатываемые ЕС санкции против США из-за Гренландии

Сенатор Клишас иронично отреагировал на разрабатываемые ЕС санкции против США
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале иронично отреагировал на публикацию издания Politico о том, что Евросоюз разрабатывает санкции против США на случай, если президент Дональд Трамп попытается присоединить Гренландию.

«Ждем первый пакет антиамериканских санкций ЕС (такой же бессмысленный, как и 101-й антироссийский)», — написал Клишас.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Он обратил внимание, что датский остров окружен российскими и китайскими кораблями и нужен Вашингтону «для обороны».

9 января газета Politico сообщила, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии. В частности, об этом говорили посол королевства в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен, которые провели встречу с американскими конгрессменами.

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.

