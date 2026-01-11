Размер шрифта
В Таиланде при столкновении спидбота с траулером погибла туристка из России

SHOT: 18-летняя россиянка погибла в аварии с катером на Пхукете
На Пхукете при столкновении туристического спидбота с рыболовным траулером погибла 18-летняя гражданка России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, жертвой аварии стала Елизавета С. Тайские СМИ уточнили, что всего в результате происшествия пострадали 12 человек, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Авария произошла утром 11 января недалеко от острова Ко Кай. Скоростной катер Korawich Marine 888 на ходу врезался в рыболовный траулер Pichai Samut 1. В момент столкновения на борту находились 52 туриста и трое членов экипажа.

В результате удара носовая часть лодки получила серьезные повреждения, после чего судно начало тонуть и перевернулось. Среди пассажиров началась паника, люди пытались спасти своих близких и выбраться с тонущего катера.

Все 55 человек оказались в воде. По предварительным данным, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.

Ранее турист из России ушел под воду во время купания на Пхукете на глазах у друзей.

