Политика

Над Россией сбили 59 БПЛА. Военная операция, день 1417-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1417-й день
Алексей Майшев/РИА Новости

Над территорией России ночью уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По информации The Telegraph, США и Украина планируют подписать двустороннее соглашение о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд и гарантиях безопасности. Совет Безопасности ООН запланировал заседание по Украине на 12 января. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:00

Военные 158-й и 119-й бригад ВСУ отказываются выполнять приказы командования из-за долгого нахождения на передовой без ротации, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:40

🔴Новый удар «Орешником» по Украине показал, что существующие системы ПВО не могут перехватить эту ракету, пишет The New York Times.

8:30

На территории Чеченской Республики объявлен режим беспилотной опасности, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.

8:25

Дональд Трамп вновь выразил уверенность, что конфликт на Украине удастся урегулировать.

«Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — цитирует его ТАСС.

8:15

На окраине Калуги в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного жилого дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

8:07

Президент и премьер Польши считают, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте, заявил глава польского правительства Дональд Туск после встречи с главой государства Каролем Навроцким.

«Будет идти речь о проведении ратификационной процедуры, дебатов в парламенте, голосования в сейме, подписи президента», — цитирует его РИА Новости.

8:06

🔴Великобритания выделила £200 млн ($268 млн) на подготовку к возможному размещению британских войск на Украине после прекращения огня, заявило министерство обороны Соединенного Королевства.

8:05

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:04

❗️Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

8:03

Совет Безопасности ООН запланировал заседание по «поддержанию мира и безопасности на Украине» на 12 января, отмечается в его обновленном расписании.

8:02

⚡️США и Украина намерены подписать двустороннее соглашение о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд и гарантиях безопасности, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

8:01

🔴Над территорией России ночью уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Черным морем сбили 11 БПЛА, над Краснодарским краем — 10, над Брянской областью — восемь, над Липецкой — шесть, над Калужской, Азовским морем, Адыгеей и Крымом — по четыре, над Московской областью — три (в том числе один, летевший на Москву), над Белгородской — два, над Воронежской, Смоленской и Тульской — по одному.

8:00

Сегодня 1417-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
