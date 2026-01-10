Над Россией сбили 59 БПЛА. Военная операция, день 1417-й

8:07

Президент и премьер Польши считают, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте , заявил глава польского правительства Дональд Туск после встречи с главой государства Каролем Навроцким.

«Будет идти речь о проведении ратификационной процедуры, дебатов в парламенте, голосования в сейме, подписи президента», — цитирует его РИА Новости.