Над Россией сбили 59 БПЛА. Военная операция, день 1417-й

Военные 158-й и 119-й бригад ВСУ отказываются выполнять приказы командования из-за долгого нахождения на передовой без ротации, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
🔴Новый удар «Орешником» по Украине показал, что существующие системы ПВО не могут перехватить эту ракету, пишет The New York Times.
На территории Чеченской Республики объявлен режим беспилотной опасности, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.
Дональд Трамп вновь выразил уверенность, что конфликт на Украине удастся урегулировать.
«Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — цитирует его ТАСС.
На окраине Калуги в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного жилого дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Президент и премьер Польши считают, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте, заявил глава польского правительства Дональд Туск после встречи с главой государства Каролем Навроцким.
«Будет идти речь о проведении ратификационной процедуры, дебатов в парламенте, голосования в сейме, подписи президента», — цитирует его РИА Новости.
🔴Великобритания выделила £200 млн ($268 млн) на подготовку к возможному размещению британских войск на Украине после прекращения огня, заявило министерство обороны Соединенного Королевства.
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
❗️Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Совет Безопасности ООН запланировал заседание по «поддержанию мира и безопасности на Украине» на 12 января, отмечается в его обновленном расписании.
⚡️США и Украина намерены подписать двустороннее соглашение о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд и гарантиях безопасности, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
🔴Над территорией России ночью уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Черным морем сбили 11 БПЛА, над Краснодарским краем — 10, над Брянской областью — восемь, над Липецкой — шесть, над Калужской, Азовским морем, Адыгеей и Крымом — по четыре, над Московской областью — три (в том числе один, летевший на Москву), над Белгородской — два, над Воронежской, Смоленской и Тульской — по одному.
Сегодня 1417-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.