СМИ сообщили об опасении Европы из-за посягательств Трампа на Гренландию

FT: молчание НАТО на фоне высказываний Трампа о Гренландии вызывает тревогу в ЕС
В Европе обеспокоены отсутствием реакции со стороны НАТО на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, которое заставляет усомниться в способности альянса защищать интересы Дании. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Собеседники издания отметили, что молчание НАТО усиливает ощущение безнаказанности США в отношениях с союзниками.

«[Генеральный секретарь НАТО] Марк Рютте должен был быть человеком, на которого Европа могла бы положиться <…> Но он не должен быть таким молчаливым», — сказал один из евродипломатов.

По словам другого чиновника, вопросы такого рода тяжело обсуждать внутри альянса, но дальнейшее игнорирование этой проблемы будет означать согласие с происходящим.

5 января американский лидер заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

Как сообщала газета Daily Mail, Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию.

Ранее глава МИД Швеции призвала воспринимать всерьез посягательства Трампа на Гренландию.

