Киев захотел заблокировать российскую музыку на иностранных стримингах

Страна. ua: Киев хочет добиться блокировки на стримингах более 100 музыкантов РФ
Global Look Press

Администрация Владимира Зеленского хочет добиться от международных стриминговых платформ, включая Spotify, Apple Music, YouTube Music и других, блокировки более 100 российских исполнителей на территории Украины. Об этом заявил уполномоченный офиса Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, его цитирует издание «Страна.ua».

«Нам хочется, чтобы в ежемесячных или ежегодных чартах популярных исполнителей на стриминговых платформах не было российских пропагандистов», — сказал он.

По словам Власюка, украинские власти уже ввели санкции против более чем 100 российских музыкантов. Он полагает, что этот список будет расширен и «мы попробуем убедить стриминговые платформы, чтобы этого контента не было на территории Украины».

В ноябре прошлого года в Одессе сотрудники полиции приехали в ночной клуб Palladium из-за песни, написанной на русском языке. Диджей включил трек «Гламур» исполнителей nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo. В этот момент в клубе находились сотни посетителей. Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале раскритиковал произошедшее.

Ранее в Киеве задержали трех девушек за исполнение российских песен в машине.

