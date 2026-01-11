Размер шрифта
Названы необычные симптомы дефицита железа

Врач Бурнацкая: желание есть мел, лед и землю указывает на дефицит железа
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Бледность кожи, особенно в сочетании с синюшностью губ, ломкостью ногтей и выпадением волос, а также желание есть мел, лед и землю могут быть клиническим признаком железодефицита, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Однако важно понимать: бледность сама по себе не является патогномоничным симптомом. Ее следует оценивать в контексте других жалоб — слабости, одышки, головокружений, учащенного сердцебиения. Если подобные симптомы сохраняются дольше двух недель, это повод обратиться к врачу и сдать общий анализ крови с расчетом уровня ферритина. К тревожным симптомам относятся: постоянная усталость, снижение концентрации внимания, «заеды» в уголках рта, извращенные вкусовые пристрастия (желание есть мел, лед, землю — явление, известное как «пика»), одышка при незначительной нагрузке, тахикардия, сухость кожи и волос. Особенно настораживает сочетание этих признаков у женщин с обильными менструациями или у людей с хроническими гастроэнтерологическими заболеваниями», – дополнила доктор.

Хронический стресс, недосып и высокий темп жизни тоже влияют на всасываемость железа. Под действием кортизола нарушается проницаемость слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, снижается секреция соляной кислоты, — а она необходима для перехода трехвалентного железа в двухвалентную форму, усваиваемую организмом.

«При легкой степени дефицита, без выраженной анемии, можно обойтись коррекцией питания. «Чемпионы» по содержанию железа — это говяжья печень, язык, говядина, устрицы, чечевица, гречка, тыквенные семечки, кунжут. Профилактический прием железосодержащих препаратов без лабораторного подтверждения дефицита не рекомендуется: избыток железа токсичен и может вызывать оксидативный стресс. Однако осенью и зимой целесообразно проводить скрининг: сдавать общий анализ крови и уровень ферритина», – заключила врач.

Ранее были названы препараты, которые могут помочь при тяжести в животе.

