В Дании предложили отправить наследного принца в Гренландию

Двор наследного принца Дании Кристиана нужно перенести в Гренландию, чтобы укрепить связь с островом. Такое мнение высказал главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен в интервью датскому таблоиду BT.

По его мнению, отсутствие прочных связей между Данией и Гренландией создало вакуум, который сейчас пытаются заполнить Соединенные Штаты.

«Королевский дом — это на самом деле нечто популярное в Гренландии. Это то, что объединяет королевства. Наследный принц Кристиан или другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, и он должен выучить гренландский и фарерский языки», — сказал Йесперсен.

В пример он привел объединение Англии и Уэльса.

При этом общественный деятельно подчеркнул, что только этого недостаточно — необходимо создать гренландскую национальную гвардию.

Политический комментатор Ярл Кордуа частично согласен с этой идеей, но сомневается в ее актуальности на данном этапе. По его мнению, это могло бы сработать 15-25 лет назад, но сейчас уже поздно.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию.