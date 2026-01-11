Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Дании предложили отправить наследного принца в Гренландию

В Дании предложили перенести двор наследного принца Кристиана в Нуук
Marko Djurica/Reuters

Двор наследного принца Дании Кристиана нужно перенести в Гренландию, чтобы укрепить связь с островом. Такое мнение высказал главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен в интервью датскому таблоиду BT.

По его мнению, отсутствие прочных связей между Данией и Гренландией создало вакуум, который сейчас пытаются заполнить Соединенные Штаты.

«Королевский дом — это на самом деле нечто популярное в Гренландии. Это то, что объединяет королевства. Наследный принц Кристиан или другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, и он должен выучить гренландский и фарерский языки», — сказал Йесперсен.

В пример он привел объединение Англии и Уэльса.

При этом общественный деятельно подчеркнул, что только этого недостаточно — необходимо создать гренландскую национальную гвардию.

Политический комментатор Ярл Кордуа частично согласен с этой идеей, но сомневается в ее актуальности на данном этапе. По его мнению, это могло бы сработать 15-25 лет назад, но сейчас уже поздно.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27592759_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
11 секретов долголетия. Что советуют ученые, врачи и сами долгожители
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+