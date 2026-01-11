Размер шрифта
На Украине назвали текущую ситуацию в стране самой сложной за всю зиму

ДТЭК заявил о самой сложной ситуации с электричеством за всю зиму
Игорь Михалев/РИА «Новости»

В данный момент на Украине фиксируется самая сложная ситуация с электроснабжением за всю зиму. Об этом заявил украинский энергохолдинг ДТЭК на своей странице в соцсети X.

По данным компании, в Киевской области над восстановлением электроснабжения работают 187 бригад. Кроме того, трудности наблюдаются в самом Киеве, а также в Днепре.

10 января ДТЭК сообщил, что сто тысяч семей остались без электричества в Днепропетровской области на Украине. Уточнялось, что без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также частично Саксаганский и Покровский районы Кривого Рога.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Мэр города Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в Киеве выявили повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее один из комитетов Верховной рады остался без водоснабжения и отопления.

