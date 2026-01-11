В свердловском городе тысячи человек остались без отопления и горячей воды

В Кушве около 10 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на котельной

В свердловском городе Кушве из аварии на местной котельной около 10 тысяч человек остались без отопления и горячей воды из-за аварии на местной котельной. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

«В результате аварии без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались: 189 многоквартирных жилых домов, с населением 9760 чел., из них 1324 ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Авария затронула как жилые дома, так и 16 социально- значимых объектов, уточнили в МЧС. Для местных жителей сейчас готовят пункт временного размещения на базе спортивной школы «Синегорец» в поселке Баранчинском.

Глава Кушвы Михаил Слепухин в свою очередь сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что работу котельной остановили из-за прорыва на теплотрассе в районе домов на Строителей, 17, и Красноармейской, 18. Мэр добавил, что на место уже выехала бригада коммунальщиков. Завершить ремонтные работы планируют к 14:00 по местному времени.

До этого десятки многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов остались без отопления из-за прорыва трубы на теплопроводе в городе Белорецке, Республика Башкортостан. Всего без тепла остались 74 многоквартирных дома.

