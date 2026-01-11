Размер шрифта
Следователи не смогли допросить сына и бывшую жену пропавшего в тайге Усольцева

СК не допросил сына и бывшую жену пропавшего Усольцева, с ними нет контактов
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Следователи не смогли допросить одну из бывших жен и сына Сергея Усольцева, пропавшего вместе с семьей в тайге Красноярского края. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

Она рассказала, что потерпевшими по делу Усольцевых считаются сын Ирины Усольцевой от первого брака и две дочери Сергея Усольцева от первого брака. Все они были допрошены.

«У Сергея Усольцева был еще второй брак, в котором родился сын. Они находятся за границей, точное местонахождение неизвестно, также нет их контактов, в связи с чем допросить их не представилось возможным», — сказала Сырымбетова, добавив, что конфликтов в семье между супругами не было.

Супруги Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью отправились в поход 28 сентября. После этого они перестали выходить на связь. Их поиски стали одними из самых масштабных в регионе, однако семью так и не удалось обнаружить.

Ранее следователи раскрыли версию о цели пропавшей семьи Усольцевых в походе.

