В Белоруссии рассказали о планах снизить зависимость от российского газа

Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что страна может снизить импорт российского газа в 2020 году в связи с запуском первого блока Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что импорт может стать ниже того объема, который будет потреблен в этом году. Это значение примерно равно 20 млрд куб. м газа.

Он отметил, что в данный момент страны находятся на стадии переговоров по подготовке соответствующего контракта. В течение этой недели пройдут встречи на уровне министерств энергетики и вице-премьеров России и Белоруссии.

Каранкевич также добавил, что цены на российский газ станут известны лишь после составления «дорожных карт».

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