Путин заявил об исключительно коммерческом характере «Северного потока — 2»
Президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» носит исключительно коммерческий характер, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что политическая подоплека в проекте отсутствует.
«Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки», — заявил российский глава.
Путин также уточнил, что строительство «Северного потока — 2» проходит согласно графику. На данный момент проложены уже свыше 82% маршрута.
По его словам, задачей этого и схожих проектов, таких как газопровод «Турецкий поток», «Северный поток», является расширение маршрутов поставок газа, а также устранение транзитных рисков. Эти меры должна укрепить энергетическую безопасность Европы.
Тем самым, по словам президента, и объясняется наличие нормальных деловых отношений, которые берут верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий.
Соответствующие заявления прозвучали на Российской энергетической неделе.
Ранее Новак заявил о надежде на сохранение маршрута «Северного потока — 2».