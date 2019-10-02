Путин заявил об исключительно коммерческом характере «Северного потока — 2»

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Президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» носит исключительно коммерческий характер, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что политическая подоплека в проекте отсутствует.

«Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки», — заявил российский глава.

Путин также уточнил, что строительство «Северного потока — 2» проходит согласно графику. На данный момент проложены уже свыше 82% маршрута.

По его словам, задачей этого и схожих проектов, таких как газопровод «Турецкий поток», «Северный поток», является расширение маршрутов поставок газа, а также устранение транзитных рисков. Эти меры должна укрепить энергетическую безопасность Европы.

Тем самым, по словам президента, и объясняется наличие нормальных деловых отношений, которые берут верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий.

Соответствующие заявления прозвучали на Российской энергетической неделе.

Ранее Новак заявил о надежде на сохранение маршрута «Северного потока — 2».