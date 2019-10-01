Платежная система «Мир» запускает кэшбэк 10% в магазинах косметики, бытовой электроники и товаров для детей

Первого октября платежная система «Мир» запускает кампанию «Кэшбэк кэшбэков», в рамках которой держатели карт «Мир» по всей России смогут получить кэшбэк в размере 10%.

Предложение действует только в специализированных магазинах, относящихся к одной из трех категорий: бытовая техника и электроника, косметика, товары для детей.

Максимальный лимит начисления кэшбэка в месяц – 1 000 рублей на 1 карту «Мир»

Если у держателя несколько карт «Мир» - можно получить возврат 10% потраченных средств на каждую.

Кампания будет продолжаться до Нового года.

Коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин отметил, что особенность нового предложения в том, что «Кэшбэк кэшбэков» суммируется не только с бонусами от банков, скидками магазинов, но и другими действующими предложениями платежной системы «Мир», благодаря чему держатели национальных платежных карт смогут получить максимум выгоды

Чтобы получать «Кэшбэк кэшбэков» зарегистрируйте свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru; убедитесь что ежемесячный оборот по вашей карте составляет не менее 10 000 рублей (отслеживать свои траты можно в личном кабинете); совершайте покупки в специализированных магазинах детских товаров, косметики и бытовой техники и получайте кэшбэк 10%.

Например, вы можете потратить 10 000 рублей в магазине косметики и получить по итогам месяца 1 000 рублей кэшбэком. Если же вы потратите 5 000 рублей в продуктовом магазине и 5 000 – в косметическом, то по итогам месяца вам вернется 500 рублей.