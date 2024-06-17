Россияне назвали сумму желаемой зарплаты на стажировке

Почти треть опрошенных россиян (29%) проходили стажировку в последние пять лет. В 46% случаев она была бесплатной. При этом только 14% участников исследования считают, что стажировка должна быть неоплачиваемой. 87% хотели бы получать зарплату в этот период. Это следует из опроса сервисов «Работа.ру» и СберПодбор. Результаты есть у «Газеты.Ru».

15% хотели бы поучаствовать в стажировке. 56% респондентов не сталкивались с ней.

6% проходивших стажировку получили до 10 тыс. руб. в месяц, 17% — от 11 тыс. до 30 тыс. руб. 14% респондентов поделились, что во время стажировки они заработали от 31 до 50 тыс. руб., 13% — от 51 до 100 тыс. руб., 4% — более 100 тыс. руб.

2% опрошенных устроит оклад в размере до 10 тыс. руб. в месяц в период стажировки. Для 16% нормальной будет зарплата в диапазоне от 11 тыс. до 30 тыс. руб., для 32% — от 31 до 50 тыс. руб., для 19% — от 51 до 100 тыс. руб., для 18% — более 100 тыс. руб.

Среди тех, кто проходил стажировку, 45% удалось получить новые профессиональные навыки. 42% поделились, что их взяли работать в ту компанию, где они обучались. 28% приобрели полезные для карьеры знакомства. 5% попали в другой отдел. 4% отметили, что стажировка стала значимой частью резюме для поиска первой работы.

63% опрошенных россиян полагают, что стажировка позволяет понять внутренние системы компании. 62% в ней видят шанс для приобретения практических навыков, а 48% — для будущего трудоустройства. 44% участников опроса уверены, что стажировка помогает опробовать различные аспекты работы в конкретной отрасли. 31% среди плюсов отметили лучшее понимание корпоративной культуры и ценностей организации, 26% — эффективную командную работу. 12% респондентов не видят преимуществ стажировки.

В опросе приняли участие более 1200 россиян.

Ранее стало известно, кому из россиян сложнее найти работу.