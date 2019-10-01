МСП Банк снизил ставки по кредитам для предпринимателей

МСП Банк снижает ставку по кредитам в рамках программы субсидирования Минэкономразвития до 7,75%, говорится в сообщении дочернего банка Корпорации МСП.

Пониженные ставки применяются для кредитов предпринимателей, заключивших договор с 1 октября по 31 декабря. Самый низкий процент – 7,75% — могут получить на любые цели предприниматели из приоритетных ниш (резиденты ДФО, СКФО и моногородов, высокотехнологичные стартапы и газели, сельскохозяйственные кооперативы, предприниматели в сфере спорта, представители семейного бизнеса и «серебряного бизнеса» (старше 45 лет), женщины-предприниматели, а также представители прочих ниш, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте банка).

Ставка 8% годовых будет применяться для кредитов на инвестиционные цели для субъектов среднего и малого бизнеса и на оборотные цели для субъектов среднего бизнеса, а 8,25% годовых — на оборотные цели для субъектов малого бизнеса.

Для получения таких условий будут применяться правила программы – соответствие 209-ФЗ, устойчивое финансовое положение, отсутствие долгов по налогам, зарплатам, сборам и другим кредитам.