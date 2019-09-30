Путин освободил российских студентов от уплаты НДФЛ

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи, передает ТАСС.

От уплаты налога с материальной помощи, выплачиваемой вузом или колледжем нуждающимся студентам и не превышающей 4 тыс. руб. за налоговый период (календарный год), будут освобождены также адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры.

Кроме того, подписанный Путиным документ распространится на пострадавших в результате террористических актов на территории страны, в стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуациях.

На данный момент освобождение от налога на материальную выгоду и иные доходы, полученные пострадавшими, не предусматривается.

Выплаты начнутся 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок.