Песков призвал бизнесменов доверять гарантиям Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бизнесмены могут доверять словам российского президента Владимира Путина о гарантиях в рамках амнистии капитала, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, эти гарантии должны выполняться.

Отвечая на вопрос о публикации в СМИ, где говорилось о том, что ФСБ якобы использовало декларацию бизнесмена, поданную в рамках амнистии капитала, чтобы доказать вину, Песков отметил, что не зная деталей, «очень сложно что-то сказать».

Песков подчеркнул, что президент «неоднократно доказывал состоятельность своих слов», а все гарантии, которые давались, должны соблюдаться.