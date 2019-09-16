Reuters узнало о закрытии саудовского нефтепровода на Бахрейн

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Саудовская Аравия прекратила работу нефтяного трубопровода на Бахрейн, который перекачивает 220-230 тысяч баррелей нефти компании Saudi Aramco в сутки. Об этом сообщает Reuters.

Причиной стала атака беспилотников на нефтяные заводы крупной нефтеперерабатывающей компании, которые произошли в субботу, 14 сентября.

Уточняется, что НПЗ BAPCO работает над обеспечением возможности ввоза около 2 миллионов баррелей саудовской нефти для судов.

Вину за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Из-за произведенных атак на нефтяное производство Саудовской Аравии сократилось вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что снимок из космоса показал последствия атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.