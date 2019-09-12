«Нафтогаз» объяснил требования по транзитному контракту с Россией
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Украинская компания «Нафтогаз» хочет получить от российской стороны компенсацию в случае, если «Газпром» будет отстаивать свою позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях. Об этом сказал исполнительный директор компании Юрий Витренко, передает ТАСС.
Как отметил Витренко, Россия сможет не выплачивать компенсацию в размере $11–14 млрд в случае сохранения транзита газа через Украину.
Витренко пояснил, что сумма компенсации будет складываться исходя из действующего транзитного контракта с «Газпромом», в рамках которого Киев имеет право требовать пересмотра тарифа на транзит.
Ранее сообщалось, что Украина договорилась с Румынией об импорте газа с 2020 года.