Лимаренко попросил восстановить ценовую справедливость на Сахалине за счет нацпрограммыэ

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в среду в ходе заседания президиума Госсовета РФ во Владивостоке попросил президента России Владимира Путина включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами.

«Наши острова поставляют нефть, газ, рыбу, уголь и ценные морепродукты, но не получают преимуществ от этих благ. К примеру, казалось бы, жители богатого нефтью Сахалина должны заправляться недорогим бензином, однако его стоимость на Сахалине несоразмерно высока. Ключевые вопросы требуют системных решений, без федеральной поддержки нам не обойтись, поэтому считаю важным, чтобы такие решения вошли в национальную программу развития Дальнего Востока», - сказал он.

Лимаренко добавил, что правительство региона делает все возможное, чтобы «восстановить справедливость и решить проблемы» за счет регионального бюджета, и многое уже получается.

Заседание президиума Госсовета РФ под председательством президента проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Его главной темой стала нацпрограмма развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Нацпрограмма, которая будет представлена на ВЭФ, стала одной из ключевых тем форума. Документ разрабатывался с 2018 года по поручению Путина.