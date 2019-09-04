Минприроды назвало сроки освобождения белух из «китовой тюрьмы»

Оставшиеся в «китовой тюрьме» белухи должны быть выпущены на свободу до наступления сильных холодов, планируют в Минприроды России.

«Хотим это сделать до заморозков, до наступления холодного сезона. Идеальное время для завершения операции – сентябрь», — сказал в интервью «Газете.Ru» глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Он также отметил, что уже выпущенные косатки чувствуют себя на воле хорошо, а также сообщил, что к вопросу охраны этих млекопитающих будут подходить более системно.

«В данном случае сложно даже сказать, что кто-то действовал противозаконно: разрешения были получены. Эта история должна была произойти: она заставила задуматься и пересмотреть регламенты, правила, взгляды на жизнь этих млекопитающих. Убежден, системно и на уровне межведомственного взаимодействия разумные решения будут найдены», — уточнил Кобылкин.

Ранее сообщалось, что всех косаток выпустили из «китовой тюрьмы»