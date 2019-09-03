Оператор «Дружбы» рассказал, сколько грязной нефти из России осталось в Польше
Запредседателя правления польского оператора нефтепровода «Дружба» PERN Рафал Миланд проинформировал о том, что на территории страны по-прежнему остается до 0,5 млн т грязной нефти из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, она не соответствует нормам.
«Ее около полумиллиона. Было около миллиона тонн», — заявил Миланд.
Он добавил, что при текущем темпе работы на полную очистку нефти потребуется от десяти месяцев до года.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября Белоруссия увеличила тариф на транспортировку нефти по расположенному на территории страны участку нефтепровода «Дружба».