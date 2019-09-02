Россия и Молдавия обсудили сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

Вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак и президент Молдавии Игорь Додон обсудили двустороннее сотрудничество стран. Об этом сообщил представитель вице-премьера Илья Джус, передает ТАСС.

По его словам, на встрече политики обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства, энергетической и транспортной сфере.

Ранее сообщалось, что МИД Молдавии выступил за нормализацию отношений с Россией.