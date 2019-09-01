Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян

С 1 сентября Финляндия ужесточила требования к документам на шенгенскую визу для россиян. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Согласно нововведению, россияне при подаче заявлений на эту визу должны предоставить все подтверждающие документы о поездке, которые требуются в соответствии с директивами Евросоюза.

Как отмечается, наиболее существенные изменения будут касаться предусмотренных планов поездок и подтверждения финансовых средств, в том числе подтверждающих проживание во время поездки, проездные билеты и прочее.