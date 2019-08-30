Эксперт усомнился в идее выкупа долгов у банка

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий прокомментировал предложение Минэкономразвития обязать банки предлагать заемщикам выкупить свой долг до передачи коллекторам. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, это может отрицательно отразиться на платежной дисциплине заемщиков, что приведет к росту плохих долгов.

«Зная о возможности выкупить свой долг, заемщики будут намеренно отказываться обслуживать свои долги, чтобы воспользоваться этим правом», — добавил Осадчий.

Также он отметил, что добросовестным задолжавшим гражданам это нововведение может не помочь. Эксперт усомнился, в том, что у них появятся деньги на выкуп долга, если до этого они не имели средств на его частичное обслуживание.

Осадчий заключил, что угроза передачи долга коллекторам – это мощный фактор дисциплинирования заемщиков.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило разрешить гражданам выкупать у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.