В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене

В Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замруководителя Роскачества Илью Лоевского.

Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей. Однако, в «Винный гид России» Роскачества вошло более 150 качественных вин российского производства по цене от 250 до 500 рублей.

При этом он заметил, что найти качественное заграничное вино в таком ценовом диапазоне сложнее. Тем более, из-за вводимых пошлин в России они стоят дороже, чем если бы были приобретены за границей.

По словам Лоевского, у недорогих вин важно проверять информацию о годе урожая, в отличие от дорогих экземпляров они не предназначены для длительной выдержки.

Также он отметил, что термин «виноматериал» не указывает на производство вина из порошка, а означает «вино, не разлитое в потребительскую тару для продажи населению».

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