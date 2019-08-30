В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
В Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замруководителя Роскачества Илью Лоевского.
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей. Однако, в «Винный гид России» Роскачества вошло более 150 качественных вин российского производства по цене от 250 до 500 рублей.
При этом он заметил, что найти качественное заграничное вино в таком ценовом диапазоне сложнее. Тем более, из-за вводимых пошлин в России они стоят дороже, чем если бы были приобретены за границей.
По словам Лоевского, у недорогих вин важно проверять информацию о годе урожая, в отличие от дорогих экземпляров они не предназначены для длительной выдержки.
Также он отметил, что термин «виноматериал» не указывает на производство вина из порошка, а означает «вино, не разлитое в потребительскую тару для продажи населению».