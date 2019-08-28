Глава Татарстана пообещал отремонтировать дворы на 50 млрд рублей

Около 50 млрд рублей в течение трех лет будет направлено в Татарстане на реализацию проекта «Наш двор», заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает «Бизнес.Online».

«Мы в последние годы привели в порядок общественные пространства: парки и скверы, набережную. Но, когда тебе во дворе присесть негде, все заставлено машинами, это неприятно», — отметил он.

Минниханов сообщил, что в настоящее время проходит инвентаризация дворовых территорий.