Медведев дополнил идею о возможном переходе РФ на 4-дневную рабочую неделю

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение в стране четырехдневной рабочей недели не должно повлечь за собой снижение заработных плат россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению премьера, переход действительно возможен в перспективе, однако сокращение дней работы не должно означать и уменьшение зарплат. Такое предложение может позволить повысить производительность труда.

«Это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду», — пояснил Медведев.

Он отметил, что, если переход все же будет реализован, то нужно продумать все нюансы и учесть пожелания работников и работодателей.

Ранее россияне дали оценку четырехдневной рабочей неделе.

Также до этого стало известно, что Медведев поручил Минтруду огласить позицию по 4-дневной рабочей неделе.