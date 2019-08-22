Председатель комитета Госдумы прокомментировал идею 4-дневной рабочей недели

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил перспективы введения четырехдневной рабочей недели в России, сообщает RT.

По его словам, руководство восточного направления Международной организации труда (МОТ) считает необходимым двигаться поступательно и аккуратно, оценивая риски.

Ему нравится данная идея, однако он считает важным сохранение роста производительности труда при введении новшества.

«Для начала стоит посмотреть на передовой опыт и оценить имеющиеся технологии, позволяющие компенсировать выпадающее время», — отметил Нилов.

Ранее эксперт прокомментировал идею 4-дневной рабочей недели.