Гибель пчел не повлияет на стоимость меда в 2019 году, заявил эксперт

В России пока не завершился период сбора меда, поэтому говорить об урожае и ценах на продукт рано, читают эксперты. Об этом сообщает «ПРАЙМ».

Однако по словам члена правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспрдсоюза») Дмитрия Галаганова, гибель пчел не отразится на стоимости меда.

Он пояснил, что гибель пчел не носила массовый характер и была зафиксирована недалеко от рапсовых и гречишных полей, мед с которых относится к довольно редким сортам.

Эксперт добавил, что на стоимость меда могут повлиять неблагоприятные погодные условия.

Однако он выразил надежду, что в целом урожай будет соответствовать уровню 2018 года.

Ранее была названа возможная причина массовой гибели российских пчел.