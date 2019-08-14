Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок

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Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года
Избранный президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле, 7 мая 2018 года
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца года, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что рассчитывает также и на снижение инфляции.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям.