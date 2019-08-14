В Роскосмосе пояснили данные о средней зарплате в 396 тыс. рублей

В Роскосмосе внесли явность в данные о средней зарплате сотрудников в размере 396 тыс. руб. в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, эта цифра включает не только зарплату, но и годовую премию за 2017 год, а также специальные надбавки.

«Это касается только сотрудников московского офиса», — пояснили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что средняя ежемесячная зарплата сотрудника в «Роскосмосе» составила 396 тысяч рублей.