Средняя ежемесячная зарплата сотрудника в «Роскосмосе» составила 396 тыс рублей

Стала известна средняя ежемесячная зарплата в «Роскосмосе». Об этом информирует РИА «Новости».

Как сообщается, средняя зарплата в месяц сотрудников госкорпорации, которыми являются 605 человек, в 2018 году составила 396 тыс рублей в месяц.

Отмечается, что за данный период в виде зарплат и премий руководство «Роскосмоса» получило 557 млн рублей.

Уточняется, что работники, входящих в госкорпорацию предприятий в данном подсчете не обрабатывались. Их средняя зарплата по отрасли составила 59,7 тыс рублей.

Также известно, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в декларации о доходах за 2018 год указал 29,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что ,оклад у кандидата в космонавты он составляет 60,9 тыс. рублей. При этом у самого космонавта есть оклад в 63,8 тыс. рублей. Инструктор-космонавт зарабатывает 88,45 тыс. рублей.