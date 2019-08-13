Индекс мосбиржи снижается на 0,3% в начале торгов

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Индекс мосбиржи снижается в начале торгов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что индекс снижается на 0,3%.

Уточняется, что РТС (фондовый индекс) опустился.

Его показатели стали ниже на 0,5%.

Ранее сообщалось, что рубль растет к доллару и евро.