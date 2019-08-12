Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз

Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что индекс достиг пункта в 27529,38.

Уточняется, что этот показатель стал одним из худших в истории Аргентины.

Заявляется, что обрушение биржи происходит на фоне итогов праймериз. Там лидерская гонка также демонстрирует неожиданные результаты. Оппозиционный альянс Альберто Фернандеса набирает 47,65% поддержки, в то время, как коалиция действующего президента «Вместе за перемены» (Juntos por el cambio) - 32,08%.