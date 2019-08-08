«Аэрофлот» поднялся в рейтинге крупнейших авиакомпаний от Air Transport World

Российская группа «Аэрофлот» поднялась с 19 до 17 места в рейтинге 25 крупнейших авиакомпаний мира по пассажиропотоку по версии американского ресурса Air Transport World. Список составлен по итогам 2018 года.

По показателю пассажирооборота российский авиаперевозчик показал 15-й результат. «Кроме того, Группа вошла в мировой топ-25 по операционным доходам», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Рейтинг Air Transport World практически совпадает с данными британского Airline Business. Там группа «Аэрофлот» оказалась на 18 месте в мире по пассажиропотоку (+2 позиции к рейтингу, опубликованному годом ранее) и на 16-м — по пассажирообороту.

В группу «Аэрофлот» входят одноименная авиакомпания, «Россия», лоукостер «Победа» и дальневосточная «Аврора». Пассажиропоток в 2018 году составил 55,7 млн человек. Согласно Стратегии-2023, в 2023 году прогноз по пассажиропотоку составляет 90-100 млн человек.