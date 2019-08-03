Силуанов оценил ввод США новых санкций в отношении России

Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов дал комментарий по поводу решения США о введении новых пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Силуанов отмечает, что принятое американской стороной решение вызывает негативное влияние на двусторонние отношения между государствами.

При этом министр подчеркивает, что российская экономика за прошедшие годы сумела доказать свою устойчивость к санкциям извне.

Ранее в США раскрыли детали новых антироссийских санкций. Уже известно, что ограничительные меры вступят в силу в силу 19 августа. Они коснутся банковской, финансовых областей и сферы торговли.