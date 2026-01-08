Размер шрифта
В США призвали прекратить прокси-войну с Россией

Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с Россией
Американский журналист Такер Карлсон призвал руководство США заключить союз с Россией. Об этом он написал в соцсети Х.

Журналист добавил, что если Россия чувствует опасность на своих границах, она предпринимает действия для самозащиты.

«Сложно упрекнуть Путина в том, что он вмешивается в дела Киева. Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны», — написал он.

Журналист добавил, что 0потенциальному союзу с Москвой мешают отдельно взятые американские сенаторы.

До этого Карлсон заявил, что решение президента США Дональда Трампа увеличить американский оборонный бюджет в 2027 году до $1,5 трлн свидетельствует о том, что страна готовится к новой мировой войне.

Журналист также отмечал, что Россия и Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии войны из-за антироссийской истерии, которая охватила американское общество. Вместе с тем он заявил, что Россия является одной страной с огромными запасами минеральных ресурсов.

Ранее Карлсон назвал неожиданного союзника для США.

